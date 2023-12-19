3 زيت و4 سكر .. كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير بعد الزيادة الجديد !!

يتسائل الكثير من المواطنين عن كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة لجميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ويستفيد الكثير من المواطنين المصريين من البطاقة التموينية ، وخلال السطور التالية نكشف عن كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير.

كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير

يبحث الكثير من المواطنين عن كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير وذلك بالتزامن مع اقتراب صرف تموين شهر يناير 2024 ويحصل الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع على البطاقة التموينية بينما يحصل الفرد الخامس وباقي أفراد البطاقة على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا ، ويتم صرف السلع التموينية الاساسية مثل الزيت والسكر بأسعار مخفضة ، حيث يحصل الفرد على زجاجة زيت واحدة سعة 800 جرام وكيلو جرام سكر.

موعد صرف تموين شهر يناير 2024

بعد التعرف على كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن صرف تموين شهر يناير يستمر طوال شهر يناير 2024 ، ويستطيع جميع المواطنين صرف تموين شهر يناير من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية وذلك في جميع المحافظات المصرية.