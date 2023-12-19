ابسط ياعم هتمسك المليون .. طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم “الخطوات والشروط” 2024

مسابقة الحلم تمثل فرصة استثنائية للمشاركين من جميع أنحاء الوطن العربي لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، يسهل عليك الانضمام إلى هذه التجربة المثيرة من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك، حيث ينتظر فريقاً باهتمام لاستقبال مشاركتك ومن أجل زيادة فرص الفوز، يشجع عليك المشاركة المتكررة، مما يعزز فرصك في تحقيق الحلم الذي طالما راودك انغمس في هذه التحديات المثيرة وكن جزءًا من رحلة لا تنسي نحو تحقيق طموحاتك.

الإشتراك في مسابقة الحلم

كيفية الاشتراك

افتح تطبيق الرسائل على هاتفك.

أنشئ رسالة جديدة واكتب “Dream” أو “Reve” أو “حلم”.

ضع في خانة المرسل إليه رقم الاشتراك المخصص لدولتك.

اضغط زر الإرسال.

أجب عن السؤال المرسل لك حتى يتم تنشيط الاشتراك.

أرقام المشاركة

الدولة شبكة الجوال الرقم

السعودية ليبارا 313131

الإمارات اتصالات 6070

الأردن أورانج 98880

عمان GMC 90434

الكويت 4141

تونس tunisie telecom 85819

سوريا الاتصال على 1555

مصر 95450 أو 95458

العراق 2770 أو الاتصال على 2266

البحرين 94000 أو 98885

لبنان 008821622775627

العالم 0088216101092 أو 00821622775627

شروط المشاركة

يجب أن يكون المشاركون في السن القانوني.

غير مسموح لأعضاء فريق المسابقة بالمشاركة.

لا يسمح بمشاركة أقارب القائمين على العمل بالمسابقة حتى الدرجة الرابعة.

جوائز مسابقة الحلم