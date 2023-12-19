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ابسط ياعم هتمسك المليون .. طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم “الخطوات والشروط” 2024
مسابقة الحلم تمثل فرصة استثنائية للمشاركين من جميع أنحاء الوطن العربي لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، يسهل عليك الانضمام إلى هذه التجربة المثيرة من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك، حيث ينتظر فريقاً باهتمام لاستقبال مشاركتك ومن أجل زيادة فرص الفوز، يشجع عليك المشاركة المتكررة، مما يعزز فرصك في تحقيق الحلم الذي طالما راودك انغمس في هذه التحديات المثيرة وكن جزءًا من رحلة لا تنسي نحو تحقيق طموحاتك.
الإشتراك في مسابقة الحلم
كيفية الاشتراك
- افتح تطبيق الرسائل على هاتفك.
- أنشئ رسالة جديدة واكتب “Dream” أو “Reve” أو “حلم”.
- ضع في خانة المرسل إليه رقم الاشتراك المخصص لدولتك.
- اضغط زر الإرسال.
- أجب عن السؤال المرسل لك حتى يتم تنشيط الاشتراك.
أرقام المشاركة
- الدولة شبكة الجوال الرقم
- السعودية ليبارا 313131
- الإمارات اتصالات 6070
- الأردن أورانج 98880
- عمان GMC 90434
- الكويت 4141
- تونس tunisie telecom 85819
- سوريا الاتصال على 1555
- مصر 95450 أو 95458
- العراق 2770 أو الاتصال على 2266
- البحرين 94000 أو 98885
- لبنان 008821622775627
- العالم 0088216101092 أو 00821622775627
شروط المشاركة
- يجب أن يكون المشاركون في السن القانوني.
- غير مسموح لأعضاء فريق المسابقة بالمشاركة.
- لا يسمح بمشاركة أقارب القائمين على العمل بالمسابقة حتى الدرجة الرابعة.
جوائز مسابقة الحلم
- المتسابق الفائز أسبوعياً يحصل على 100 ألف دولار.
- جائزة شهرية بقيمة 100,000 دولار.
- جائزة كبرى في نهاية العام تصل إلى مليون دولار، بالإضافة إلى سيارة ومنزل الأحلام.