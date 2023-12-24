ننشر جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول القاهرة والمحافظات عبر مديرية التربية والتعليم رسميا

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول يتم البحث عنه في كافة محافظات الجمهورية، حيث يريد الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد بدء اختبارات الترم الأول، وخاصة أن بداية شهر يناير لن يتبقى عليه سواء أيام قليلة، وذلك لأن من المعروف أن الشهر يناير هو شهر امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول

يمكنك الاستعلام عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول طبقًا للمديرية التعليمية التابع لها، وذلك لأن كل مديرية تعلن عن الجدول وفقًا للخريطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكن بوجه عام فإن امتحانات الصف الثالث الاعدادي ستبدأ من يوم 14 يناير 2024، وتستمر هذه الامتحانات إلى 6 فبراير 2024، وبعد ذلك يحصل الطلاب على إجازة نصف العام، لذا فإن كل محافظة تقوم بالإعلان عن الجدول الخاص بها على حدة، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم ببعض الأمور أهمها هي مطالبتها للطلاب والأهالي بعدم الانسياق وراء الإشاعات المنتشرة بخصوص جدول الامتحانات في بعض المحافظات إذا لم تقوم المحافظة التابع لها بالإعلان بشكل رسمي عبر صفحاتها عنه.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الاول من قبل مديرية التربية والتعليم جاء كما هو موضح على النحو التالي:

يوم الأربعاء 17 يناير يكون امتحان مادة اللغة الإنجليزية والخط الإملاء، ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس 18 يناير يكون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر، ومادة تكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان الهندسة والتربية الفنية.

يوم الاثنين 22 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير لعام 2024 امتحان في مادة الجبر والاحصاء.

ويوم 24 يناير 2024 يكون امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

إليكم جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول والذي تم نشره من قبل العديد من المديريات التعليمية، حيث يختلف كل جدول من محافظة للأخرى..

حيث تجرى الامتحانات خلال شهر يناير المقبل وتنتهي في نفس الشهر.