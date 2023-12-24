رسميا موعد امتحانات الترم الاول 2024 موعد بداية وانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول وزارة التعليم

موعد امتحانات الترم الاول 2024 جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يتم نشرها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم خلال الأيام الأخيرة حتي يستعد العديد من الطلاب لإجراء هذه الامتحانات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خريطة زمنية محددة للعام الدراسي 2024 تشتمل على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2024، مما يسهم في توجيه الطلاب وأولياء الأمور للاستعداد الجيد لهذه الفترة الهامة في المسار الدراسي.

موعد امتحانات الترم الاول 2024 جميع المراحل

الاستعلام عن موعد امتحانات الترم الاول 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية التي تبين أن بداية الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023، وسيستمر حتى 25 يناير 2024، ومن المفترض أن تنطلق امتحانات التيرم الأول يوم الأحد 14 يناير 2024، وكما ستشهد صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية امتحاناتها في الثلاثاء 9 يناير 2024، وقد حددت الوزارة هذه التواريخ لضمان تنظيم سلس لامتحانات نصف العام وصفوف النقل.

وفقًا للخريطة الزمنية الصادرة من وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على منصة “فيسبوك”، ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024، وتمتد هذه الإجازة لمدة أسبوعين، ابتداءً من السبت 27 يناير وحتى الخميس 8 فبراير 2024، مما يتيح للطلاب والمعلمين الاستمتاع بالراحة الهامة قبل استئناف الأنشطة الدراسية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

بعد التعرف موعد امتحانات الترم الاول 2024 عبر السطور الماضية، نشير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث يبدأ الفصل في 10 فبراير 2024 ويمتد حتى الخميس 6 يونيو 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ستنطلق امتحانات الترم الثاني في 25 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024، بينما ستكون امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024، ويتيح هذا التقويم الزمني للطلاب والمعلمين التخطيط الجيد للمرحلة الثانية من العام الدراسي.

الاستعلام عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024

يمكن التعرف على جدول الامتحانات في بعض المحافظات عن طريق اتباع إحدى الطرق التالية..