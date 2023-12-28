«استعلم الآن».. موعد صرف معاش يناير رسميًا+ أماكن صرف زيادة معاشات شهر يناير 2024

موعد صرف معاش يناير رسميًا كما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن الوزارة حرصت على الإعلان عن الموعد المحدد لصرف المعاش بالإضافة إلى مقدار الزيادة التي ستكون في المعاش كما أوضحت الوزارة أن الصرف سيكون بدء من 1 يناير 2024 ويستمر حتى 7 يناير 2024 ويكون عدد الحاصلين على المعاش في مصر حوالي 10.5 مليون فرد.

موعد صرف معاش يناير رسميًا

موعد صرف معاش يناير رسميًا، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك زيادة في المعاش، وتكون هذه الزيادة كما يلي:

الزيادة تكون سنوية وقد تصل إلى 15% من قيمة المعاش.

يصرف المعاش في أول كل شهر ميلادي.

سوف يحصل الفرد على معاش قدره 1300 جنيهًا بدلًا من 1105 جنيهًا.

يزيد مبلغ المعاش ويصل إلى أقصى حد فيحصل الفرد على 10 الألف جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا.

هناك منحة استثنائية لبعض الأفراد وسوف تصبح 600 جنيهًا بدلًا من 300 جنيهًا.

توقيت صرف زيادة المعاشات

أعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف معاش يناير رسميًا ويكون هناك استثناءات في المعاش تتمثّل في الآتي:

يمكن للأرمل أن يجمع بين معاش زوجته وأيضًا المعاش الذي يحصل عليها بالإضافة إلى دخل العمل.

الأرملة يمكنها أن تجمع بين معاش زوجها بالإضافة إلى معاشها.

إذا هناك جمع بين الدخل والمعاش يجب ألا يزيد عن الحد الأدنى المحدد من وزارة التضامن.

أماكن صرف زيادة معاشات شهر يناير 2024

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية الأماكن التي يمكن من خلالها صرف معاش التضامن الاجتماعي، وهذه الأماكن تتمثّل في الآتي: