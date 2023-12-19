في خطوتين بس أحصل على قرض شخصي من بنك الاسكان والتعمير “لو كنت من مستفيدي معاشات التأمينات”

قرض شخصي من بنك الاسكان والتعمير يتبنى دورا فعالا في دعم شباب القطاع المصرفي، حيث يقدم جوائز للفائزين في المسابقات البحثية ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك يتيح هذا الدعم الذي يقدمه البنك للشباب المبدعين في المجال المصرفي فرصة للتألق والتميز في بحوثهم.

قرض شخصي من بنك الاسكان والتعمير

تمت مسابقة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية تكريما رفيع المستوى من قبل حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان جاء هذا التكريم بالتعاون مع المعهد المصرفي والمركز الإعلامي العربي.

كيف يمكن الحصول على قروض بنك الإسكان والتعمير

القرض الشخصي للموظفين في القطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان يتميز بعدة ميزات، من بينها عدم الحاجة إلى وجود ضامن.

سعر عائد القرض الشخصي للموظفين في القطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان يعتبر مميزا بشكل كبير. يتميز هذا القرض بأسعار فائدة تنافسية وجذابة.

يقدم بنك التعمير والإسكان فترات سداد تتراوح بين 6 شهور وتصل إلى 120 شهرا.

يتميز بنك التعمير والإسكان خدمة تأمين على الحياة مجانية للمقترضين خلال فترة القرض الشخصي للموظفين في القطاع الخاص.

يتطلب أن يكون عمر المقترض عند تقديم الطلب في نطاق محدد، وفقا للشروط المحددة، يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض لا يقل عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قروض بنك الإسكان والتعمير