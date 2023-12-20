استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة ورقم الجواز 2024.. الرابط والخطوات

تقدم الحكومة السعودية للمقيمين في البلاد خدمة تأشيرة الخروج والعودة، وهي خدمة مميزة تسمح للأشخاص بمختلف الجنسيات المقيمة في المملكة بمغادرتها والعودة مرة أخرى خلال صلاحية التأشيرة، يتسنى للمقيم استخدام هذه التأشيرة للسفر والعودة دون مشاكل، ويمكن الاستعلام عن حالة التأشيرة بسهولة من خلال منصة “مقيم” أو منصة “أبشر” التابعتين لوزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة 1445

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الراغبين في السفر خارجها والعودة إليها الحصول على تأشيرة الخروج والعودة بطريقة إلكترونية من خلال منصة أبشر، يُمكن الاستعلام عن صلاحية هذه التأشيرة بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع أبشر.

اختيار خدمات الأفراد.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

قم بالضغط على خانة خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة للشخص المعني.

تأكيد أنك لست روبوتًا.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على زر “استعلام”.

الانتظار قليلاً حتى يتم تحميل الصفحة وظهور نتائج الاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز 1445

يُمكن للمقيم في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة باستخدام رقم جوازه، ويُتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

النقر على الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار أيقونة الجوازات.

اختيار الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

إدخال رقم الجواز ورقم التأشيرة للقيام بالاستعلام.

التحقق من صحة البيانات المُدخلة.

النقر على عرض للحصول على المعلومات المطلوبة.

طريقة طباعة تأشيرة خروج وعودة

يمكن طباعة تأشيرة الخروج والعودة من خلال بوابة مقيم التابعة لقطاع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية، وفيما يأتي تفصيل الخطوات: