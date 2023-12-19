مبروك ياعم هيتطبق خلاص الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات!! بداية من هذا الموعد

على نفس نحو انتظار العاملين بأجهزة الدولة المختلفة يترقب ايضا اصحاب المعاشات تطبيق الحد الأدنى لهم ؛ و ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات و سوف يتم تطبيق ذلك خلال 1 من شهر يناير المقبل لعام 2024 .

الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات

و يعتبر هذا الحد الآن هو 1105 جنيه ليرتفع و يصبح 1300 جنيه، و على ذلك سوف يبلغ الحد الأقصى لأصحاب المعاشات 10080 آلاف جنيهًا بدلا من 8720 جنيها الآن .

و على نفس السياق أشارت الوزراة أنه ايضا سيتم رفع الحد الأدنى المطبق للأجر الخاص بالاشتراك التأميني و عليها سوف يكون 2000 بدلاً من 1700 و كذلك سوف يرتفع الحد الأقصى ليصبح 12600 بدلاً من 10900 .

وأكدت الوزارة على قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر الخاص بهذا الاشتراك التأميني قد جاء كتطبيق واضح للقانون رقم 148 لعام 2019 و الذي تضمن آلية سنوية تتكرر كل عام على نفس النحو لتكون الزيادة على هذين الحدين ، حيث ان ذلك جاء في إطار إصلاح النظام الخاص للتأمينات الإجتماعية لكي يتم تحسين قيمة المعاشات الخاصة بالمؤمن عليهم حينما تنتهي خدمتهم ويحين موعد استحقاقهم للمعاش .

وأضاف اللواء جمال عوض أنه لا يوجد تعارض بين الحد الأدنى المقرر لأجر الاشتراك التأميني و القرار الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور ،و ذلك لأن هذا الحد الأدنى يشمل المزايا العينية التي يتم صرفها للعامل من خلال جهة عمله بخلاف أجره النقدي ، لكن يعتبر أجر الإشتراك التأميني يقتصر على الأجر النقدي فقط دون غيره .