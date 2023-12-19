أعرف حقك وعلم عليه “زيادة نصيب الفرد على تموين يناير 2024” .. خبر بمليون جنية بجد

في إطار الاستعدادات الجارية لتموين شهر يناير 2024، يثير النقاش حول النصيب الفردي المخصص على بطاقات التموين في مصر تساؤلات متزايدة يعكس انتشار أخبار متضاربة تحولات الرأي العام، حيث يتساءل الجمهور عن احتمال زيادة قيمة هذا النصيب، وفي الوقت نفسه يظهر التباين في الآراء حيال هذا الموضوع، وفيما يتعلق بهذا الجدل تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توضيح الأمور بشكل قاطع، فقد أكدت الوزارة بوضوح أن الأخبار المتداولة حول احتمالية زيادة قيمة النصيب لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة على استمرار تطبيق السياسات الحالية دون أي تعديل يذكر.

زيادة نصيب الفرد على تموين يناير 2024

من خلال النظر إلى محتوى السلع التموينية المقدمة، يظهر أن المواطنين يترقبون بشكل كبير الفحص الدقيق لقائمة السلع، حيث يتوقعون أن يحصلوا على مؤن غذائية تشمل على سبيل المثال زجاجة من الزيت وكيلو جرام واحد من السكر.

يلزم الفرد بعدم تجاوز الحصة المحددة من السكر، التي تبلغ 6 كيلو جرامات، ويتعين على الأسرة الامتناع عن تجاوز هذا الحد.

وفي هذا السياق، يتضمن إعلان وزارة التموين أن جميع المواطنين سيكونون قادرين على استلام السلع التموينية ابتداءً من الأول من يناير 2024، وذلك من جميع نقاط توزيع الوزارة المنتشرة في مختلف محافظات جمهورية مصر.

يتم التركيز على أهمية سعر السكر في التموين وتفنيد الشائعات حول نقصه بوضوح وجود مخزون كافٍ من السكر في مصر، مما يعزز الثقة في استقرار توفير السلع الأساسية خلال الفترة الحيوية، ويسهم بتفنيد المعلومات الغير صحيحة المتداولة.