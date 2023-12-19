استقبل الآن “تردد قناة روتانا سينما الجديد نايل سات و عرب سات” بأعلى جودة 2024

تقوم قناة روتانا بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام القديمة و و غيرها من الافلام العربية الحديثة و التي كان لها قدرة كبيرة لإرضاء جميع الأذواق، حيث انها تقوم باستخدام تقنيات متطورة و رؤية حديثة لكي تبث محتوى تليفزيوني يجذب الحضور على مدار اليوم كامل ٢٤ ساعة متواصلة بدون اي انقطاع او تشويش في البث .

تردد قناة روتانا سينما الجديد نايل سات و عرب سات

القمر الصناعى : عرب سات – Arab sat و نجدها عليه من خلال التردد الخاص بالقناة 11350 ، مع الاستقطاب: H ، بمعامل التصحيح : 4/3 ، و معدل الترميز: 27500 ، و هذا التردد بجودة HD

القمر الصناعى : نايل سات – Nile sat على التردد الخاص بالقناة 12226 بمعدل الترميز : 27500 و معامل التصحيح : 5/6 خلال الاستقطاب: H .

شبكة قنوات روتانا تعتبر من اقوى القنوات بشكل عام و قناة روتانا سينما بشكل خاص التي تعمل على تقديم كثيرا من الأفلام المتميزة ، وتعتبر مكانا واضحا للمشاهدين و الذي سكون وجهة إليهم لسماع الافلام القديمة او الافلام الحصرية و ذلك بجودة عالية ، و تعد روتانا من الاختيارات الاولى والاخيرة للاسرة ، و الجدير بالذكر أن القناة تكون سعودية المنشأ و تتبع لشركة روتانا ، و قناة روتانا سينما تعتبر قناة متخصصة لعرض الأفلام السينمائية تحت شعار مشهور و هو “مش هتقدر تغمض عينيك” وقد انطلقت القناة لأول مرة في شهر ديسمبرمن عام 2004 و كانت قادرة على تحقيق شهرة عالية و أصبحت من اشهر القنوات لشبكة قنوات روتانا و كان ذلك بسبب المحتوى المتميز و الجذاب على مدار اليوم بدون انقطاع و بجودة عالية .