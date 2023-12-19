رسميًا “موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة” .. مبروك عليك الزيادة الجديدة ياعم

في إطار التفاني الحكومي المصري نحو تعزيز جودة حياة المواطنين، يبرز إعلان زيادة الحد الأدنى للمعاشات في عام 2024 كمبادرة فعّالة تهدف إلى دعم الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، يعكس هذا القرار التزامًا راسخًا بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير شبكة أمان اقتصادية تعزز التوازن في المجتمع.

موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة

في 1 يناير 2024، سترتفع الحد الأدنى للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، وهو إجراء يتوقع أن يلقى ترحيبًا من قبل أكثر من 11 مليون مواطن يعتمدون على هذه المعاشات.

تأتي هذه الزيادة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التوازن الاقتصادي ودعم الفئات الضعيفة.

يتوقع أيضًا أن تساهم هذه الزيادة في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز حركة الاستهلاك، ما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

على الجانب الفني، يتضمن القرار رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%، مما يعكس التركيز على دعم الأفراد الذين يعتمدون على هذه المعاشات.

يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة في الدعم المالي للأفراد، حيث سيشهد الأفراد الذين يعتمدون على معاش قيمته 1105 جنيهات زيادة تصل إلى 195 جنيهًا.

مع التركيز على تسهيل عملية صرف المعاشات، يمكن للمستفيدين استلام دعمهم بسهولة من خلال مجموعة من الوسائل المتاحة، بما في ذلك البريد المصري، وشركة فورى، وماكينات الصرف الآلي ATM في البنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، مما يسهم في تيسير العملية وضمان وصول الدعم المالي إلى المستحقين في الوقت المناسب.