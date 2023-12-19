الفرحة هتكون فرحتين “موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024” لكل مواطن 100 جنية

في الوقت الحالي، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار السلع في تموين شهر يناير 2024، خاصة مع تصاعد غلاء الأسعار في المحلات التجارية يشهد سوق السلع ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ سعر كيلو السكر 50 جنيهًا، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير

تتوفر السلع التموينية بأسعار تعتبر مستدامة للمواطنين، حيث تؤكد الغرفة التجارية بالوزارة أن جميع السلع تظل بنفس الأسعار الخاصة بعام 2023، دون أي زيادات جديدة ومن بين هذه السلع، يأتي السكر بكميات كبيرة، حيث يمكن الحصول عليه بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وهو سعر يسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين.

فيما يتعلق بأسعار السلع في تموين شهر يناير 2024، يظهر الجدول التالي تفاصيل الأسعار:

سعر زجاجة الزيت 800 مللي: 30 جنيهًا.

سعر كيلو السكر: 13 جنيهًا.

سعر المكرونة 400 جرام: 8 جنيهًا.

سعر الملح: 2 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتساءل الكثيرون عن موعد صرف تموين شهر يناير 2024، يتم صرف التموين في الأول من يناير عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، ويشمل ذلك منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات.

يتيح هذا النظام للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية بطريقة ميسرة وفعالة.

بهذا يظهر أن الحكومة تعمل جاهدة للتصدي لتحديات ارتفاع الأسعار، وتسعى لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، مما يعزز من استقرار الوضع الاقتصادي ويحقق توازنًا في توفير السلع الأساسية للجميع.