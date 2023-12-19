نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق بالاسماء pdf 2023 ihec.iq المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق، يترقب عدد كبير من المواطنين في مختلف مدن العراق إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية 2023 فإن المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق، سوف تعلن عن النتائج الأولية وعن جميع اسماء الفائزين في الانتخابات لمجالس المحافظات العراقية بعد دقائق من الان، فقد أصدرت المفوضية بيان رسمي تعلن من خلالها النتائج الأولية لهذه الانتخابات، واوضحت انه سوف يتم الاعلان عنها مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 عند تمام الساعة 5:00 ولكن تأخر إعلان النتائج عن الموعد الذي حددته المفوضية وذلك إثارة تساؤل كثير في الشارع العراقي وعلى منصات التواصل الاجتماعي وسوف نعرض لكم التفاصيل خلال هذا المقاعد.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023

المفوضية العليا للانتخابات بالعراق قد أكدت أن النتائج سوف يتم الاعلان عنها خلال الفتره القليله القادمه بعد ان تأخرت عن الموعد المحدد، وسوف يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، فإن هادي زاهر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات قد اوضح ان سبب تأخر إعلان النتائج في الموعد الذي حددته سابقا و استكمال باقي التقارير النهائية والإعدادات الأخرى وأكد أن النتائج سوف يتم الاعلان عنها في الساعة 7:00 مساء اليوم وأن عملية الفرز تتم بشكل مستقر في اللجان بمختلف المحافظات بكامل الشفافية والدقة، ويجب الاشارة الى ان المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة بشكل كبير فإن نسبة المشاركة بلغت 38% من إجمالي من يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات.

كشوفات اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات

اكدت المصادر أنه سوف يتم نشر كشوفات اسماء الفائزين في انتخابات المجالس بالمحافظات العراقية الكترونيا من خلال موقع المفوضية العليا للانتخابات وأكدت بعض المصادر ان الاسماء سوف يتم نشرها لجميع الفائزين في هذه الانتخابات

النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات بالعراق

دولة القانون تكون 12 مقعد.

تقدم 10 مقاعد.

نبني تسعة مقاعد.

السيادة أربعة مقاعد.

قوة الدوله الوطنيه أربعةا مقاعد.

الحسم ثلاث مقاعد.

الأساس ثلاث مقاعد.

العزم 2 مقعد.

القيم واحد مقعد

النتائج الأولية لمجلس محافظة البصرة

نبني ثلاث مقاعد.

دولة القانون اربعة مقاعد.

قوة الدوله الوطنيه واحد.

مقعد القياده واحد مقعد.

الأساس واحد مقعد.