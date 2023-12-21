لينك اسماء الرعاية الاجتماعية شهر ديسمبر 2023 الوجبة الاخيرة pdf عبر موقع مظلتي برقم البطاقة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر في وقت قريب، حيث أن هذه الدفعة كان ينتظرها الكثير من الأشخاص في كافة المحافظات العراقية، كما أعلنت الوزارة أن الأسماء سيتم الإعلان عن الباقي منها بشكل تدريجي، وذلك لتجنب التكدس والازدحام الذي من الممكن أن يحدث داخل المكاتب المعنية بتسليم المبالغ المالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت أن جميع اسماء الرعاية الاجتماعية شهر ديسمبر سوف يتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة ..

الدخول مباشرة إلى منصة مظلتي وزارة العمل العراقية

إدارج البيانات المطلوبة من اسم ورقم الهوية.

تحديد الدفعة والوجبة.

النقر على خيار”الاستعلام”.

اضغط على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

قم بالبحث عن اسمك من ضمن الأسماء المتاحة أمامك.

اسماء الرعاية الاجتماعية شهر ديسمبر 2023

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من المتوقع أن يكون عددهم حوالي 70 ألف مستفيد خلال الدفعة السابعة وهي آخر دفعة خلال هذا العام، ويكون راتب الرعاية الاجتماعية إذا كان عدد أفراد العائلة شخص واحد 105 ألف دينار عراقي، وفي حالة كانت الأسرة تتكون من فردين فإن المبلغ الذي ستحصل عليه من الرعاية الاجتماعية 210 ألف دينار عراقي، وهكذا كلما زاد عدد الأسرة زاد المبلغ الذي يتم صرفه من قبل الرعاية الاجتماعية، وحتى تستطيع الحصول على هذه الدعم وتضمن أن اسمك من بين اسماء المستفيدين لا بد أن تكون عراقي الجنسية وعمرك لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة، وفي حالة كانت المتقدمة من السيدات فلا بد ألا يقل عمرها عن 15 سنة ولا يتجاوز 55 عام، وألا يكون لديه دخل شهري ثابت، كل تلك الشروط لا بد أن تتوفر على لدى المواطن المتقدم على هذا البرنامج.