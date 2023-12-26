بعد تثبيت الفائدة.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك+ شهادات الإدخار ذات العائد المدفوع مقدمًا

أفضل شهادات الإدخار في البنوك التي يمكن للمواطنين شرائها، حيث أن العديد من البنوك في جمهورية مصر العربية أعلنت عن وجود العديد من الشهادات مختلفة العائد والتي يستفيد منها المواطنين وتعتبر الشهادات بمثابة مشروع مضمون للفرد وذلك لأن العائد الربحي مضمون ولا يوجد أي سبب لتوقفه مثل المشروعات التي من المحتمل أن تخسر ويفقد الشخص أمواله.

أفضل شهادات الإدخار في البنوك

أفضل شهادات الإدخار في البنوك، تعددت البنوك في مصر ما بين الحكومية والخاصة والدولية وكل بنك يتميز بشهادة إدخار مختلفة عن البنك الآخر، وأمثلة هذه الشهادات تكون كما يلي:

شهادة بنك التعمير والإسكان التي تعطي عائد حوالي 20% من قيمة الشهادة.

شهادة بنك أبوظبي التجاري ( اكسلنسي) التي تكون بعائد 20% ويكون للشهادة حد أدنى للشراء وهو 100 ألف جنيه.

شهادة إدخار من البنك العربي الأفريقي والتي تكون بعائد 40% من قيمة الشهادة.

يطرح البنك المصري الخليجي نوعين من شهادات الإدخار أحدهما شهادة 3 سنوات والحد الأدنى لها يكون 1000 جنيهًا وهذه الشهادة يمكن استردادها بعد 6 شهور من شرائها، كما أن العائد يكون ثابت خلال العام الأول ومتغير خلال العامين الباقين، أما الشهادة الأخرى تكون بعائد 23% سنويًا.

شهادات الإدخار ذات العائد المدفوع مقدمًا

يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل شهادات الإدخار في البنوك وتكون هذه الشهادات مثل ما يلي: