استعلم عنها الآن “طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024” بالرقم القومي فقط

قبل البدء في استعلام فاتورة التليفون الأرضي، تأكد من الشركة أو المزود الذي تستخدم خدماته، قد تكون مشتركًا في شركة اتصالات معينة، مثل “شركة الاتصالات الوطنية” أو “شركة الاتصالات المحلية”.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

تسجيل الدخول إلى حسابك

بعد التحقق من الشركة المزودة للخدمة، أدخل إلي الرابط هنا وسجّل الدخول إلى حسابك الشخصي https://billing.te.eg/ar-EG

اختيار قسم “فاتورة الهاتف الأرضي”

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، ابحث عن قسم “فاتورة الهاتف الأرضي”، والذي قد يتم تصنيفه تحت قسم الفواتير أو الحسابات.

استعلام عن الفاتورة

في صفحة فاتورة الهاتف الأرضي، ستجد خيارات مختلفة للاستعلام، قد تحتاج إلى إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الأرضي، اتبع التعليمات للحصول على نسخة من الفاتورة الحالية أو السابقة.

الاستفادة من رابط الاستعلام

خدمة استعلام فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت توفر العديد من المزايا للمشتركين: