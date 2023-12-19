أسماء الفائزين نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 الأولية في العراق

يبحث الآن الكثير من المواطنين بالعراق عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث يرغبون في التعرف على نتائج الانتخابات الخاصة بدورة 2023، فالمفوضية العليا المستقلة ستقوم بالإعلان عن هذه الأسماء بعد دقائق قليلة من الآن، حيث صرحت بالفعل على حساباتها الرسمية على شبكة الإنترنت بأن النتيجة ستظهر في اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ديسمبر 2023 تحديدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن للأسف لم يتم الإعلان عنها كما جاء في التصريح.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023

من ضمن نتائج البحث الرائجة نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 في العراق، بالرغم من تأخير المفوضية العليا للانتخابات عن الإعلان عن أسماء الفائزين، إلا أن هادي زاير الذي يشغل عضو الفريق الإعلامي بالعراق بان السبب في الإعلان عن النتائج يتمثل في استكمال التقرير النهائي وتجهيزه، وقد قام بالتأكيد في تصريحه بأنها سيتم الإعلان عنها في تمام الساعة السابعة مساءً وبالفعل تم الإعلان عنها في هذا الوقت.

أسماء الفائزين في الانتخابات

وفي صدد الحديث عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023، فإليكم أسماء الفائزين فيها ويمكنكم بكل سهولة الدخول من هنا للتعرف عل جميع النتائج بالتفاصيل: