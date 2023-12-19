أسماء الفائزين نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 الأولية في العراق
يبحث الآن الكثير من المواطنين بالعراق عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث يرغبون في التعرف على نتائج الانتخابات الخاصة بدورة 2023، فالمفوضية العليا المستقلة ستقوم بالإعلان عن هذه الأسماء بعد دقائق قليلة من الآن، حيث صرحت بالفعل على حساباتها الرسمية على شبكة الإنترنت بأن النتيجة ستظهر في اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ديسمبر 2023 تحديدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن للأسف لم يتم الإعلان عنها كما جاء في التصريح.
نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023
من ضمن نتائج البحث الرائجة نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 في العراق، بالرغم من تأخير المفوضية العليا للانتخابات عن الإعلان عن أسماء الفائزين، إلا أن هادي زاير الذي يشغل عضو الفريق الإعلامي بالعراق بان السبب في الإعلان عن النتائج يتمثل في استكمال التقرير النهائي وتجهيزه، وقد قام بالتأكيد في تصريحه بأنها سيتم الإعلان عنها في تمام الساعة السابعة مساءً وبالفعل تم الإعلان عنها في هذا الوقت.
أسماء الفائزين في الانتخابات
وفي صدد الحديث عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023، فإليكم أسماء الفائزين فيها ويمكنكم بكل سهولة الدخول من هنا للتعرف عل جميع النتائج بالتفاصيل:
- دولة القانون 12 مقعد
- تقدم 10 مقاعد
- نبني 9 مقاعد
- قوى الدولة الوطنية 4 مقاعد
- السيادة 4 مقاعد
- الاساس 3 مقاعد
- الحسم 3 مقاعد
- العزم 2
- قيم 1
- ابشر ياعراق .
النتائج الأولية لمجلس محافظة البصرة:
- تصميم 12 مقعد
- دولة القانون 4 مقاعد
- نبني 3 مقاعد
- قوى الدولة الوطنية 1
- القيادة 1
- الاساس 1
النتائج الأولية لمجلس محافظة كربلاء :
- إبداع كربلاء 6 مقاعد
- دولة القانون 3 مقاعد
- اشراقة كانون 2
- نبني 1
- قوى الدولة الوطنية 1
نتائج انتخابات مجلس المحافظات 2023 في بابل:
- دولة القانون 5 مقاعد
- نبني 4 مقاعد
- قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد
- قيم 1
- الاساس 1
- ابشر ياعراق 1
- برلمان الشعب 1
- تقدم 1
نتائج انتخابات مجلس المحافظات 2023 في الديوانية:
- دولة القانون 4 مقاعد
- نبني 4 مقاعد
- قوى الدولة الوطنية 2
- اشراقة كانون 1
- الاساس 1
- ابشر ياعراق 1
- قيم 1