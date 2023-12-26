“الأخضر طار في السما”سعر الدولار النهاردة// سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار النهاردة من أكثر العناوين المتصدرة لمحركات البحث بين أفراد الشعب نتيجة لتذبذبه كل يوم عن الآخر وارتفاع سعره الملحوظ الذي يؤثر في سعر المنتجات الأخرى، وهناك من يرغبون كذلك في حفظ قيمة أموالهم من خلال الاستثمار في شراء الدولار ولذا يبحثون عن سعره بالسوق السوداء، ولذا سنتعرف في مقالنا اليوم على سعر الدولار بالسوق.

سعر الدولار النهاردة

سعر الدولار النهاردة، لقد وصل سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء إلى حوالي ٥٠.٧٠ و ٥٠.٨٠ جنيه بالنسبة للشراء، ووصل إلى ٥١ جنيه و ٥١.١٠ بالنسبة للبيع، وسنعرض في النقاط التالية سعر الدولار النهاردة بالسوق السوداء:

وصل سعر ال ١ دولار حتى ٥٠.٨ جنيه مصري.

وصل سعر ال ٥ دولار حتى ٢٥٤ جنيه مصري.

وصل سعر ال ١٠ دولار حتى ٥٠٨ جنيه مصري.

وصل سعر ال ٢٥ دولار حتى ١٢٧٠ جنيه مصري.

وصل سعر ال ٥٠ دولار حتى ٢٥٤٠ جنيه مصري.

وصل سعر ال ١٠٠ دولار حتى ٥٠٨٠ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سنعرض الآن السعر الذي وصل له الدولار اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ بالبنوك: