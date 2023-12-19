“عاجل” إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق بالاسماء pdf في عموم العراق.. حملها الآن

بحث قائم في هذه الساعات من قبل المواطنين في العراق عن نتائج مفوضية الانتخابات العراقية 2023 في عموم محافظات العراق، حيث يرغبون في استخراج نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق بالاسماء pdf، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل نتائج الانتخابات مجالس المحافظات بدولة العراق، فكونوا معنا.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق بالاسماء pdf

بعد الانتهاء من عمليات التصويت والاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات في العراق، بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن اسماء مرشحين مجلس محافظة نينيوي 2023 وبغداد والكرك والأنبار وباقي المحافظات العراقية، حيث يرغب المستفيدين في تحميل اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات 2023، ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإن نتائج مفوضية الانتخابات العراقية 2023 تأتي على النحو التالي:

النتائج في نينوى.

نتائج الانتخابات في صلاح الدين.

النتائج في الأنبار.

نتائج الانتخابات فيذي قار .

النتائج في البصرة.

نتائج الانتخابات في ديالى.

النتائج في القادسية.

نتائج الانتخابات في بغداد.

النتائج في المثنى.

نتائج الانتخابات في كربلاء.

النتائج في النجف.

نتائج الانتخابات في المثنى.

النتائج في بابل.

نتائج الانتخابات في كركوك.

النتائج في ميسان.

اسماء الفائزين في الانتخابات 2023

نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق بالاسماء pdf هي محل بحث المواطنين في الوقت الحالي، وقد ذكرنا لكم بالأعلى ملفات النتائج كما تم الإعلان عنها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث تم إجراء الانتخابات بشكل رسمي في مدارس العراق، ثم خلال 24 ساعة من الانتهاء تم الإعلان عن نتائج الانتخابات، وذلك بعد تحديد احصائيات الانتخابات في جميع محافظات العراق.

المفوضيه العليا المستقله للانتخابات

تعهدت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات أنها تقوم بالإعلان عن أسماء الفائزين في الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات بعد أربعة وعشرين ساعة من الانتهاء منها، وبالفعل منذ قليل تم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المواطنين الفائزين، حيث ظهرت النتيجة بالإحصائيات لكل محافظة من محافظات العراق، ويمكن من الآن تحميل ملف المحافظة والاستعلام عنها.