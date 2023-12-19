عاجل| ظهور نتائج الانتخابات الاولية مجالس المحافظات العراقية

كشفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالعراق، اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ديسمبر 2023 عن النتائج الأولية لجميع انتخابات مجالس المحافظات، التي تم انعقادها أمس، حتى أن رئيس المفوضية، عمر أحمد، صرح في مؤتمر صحفي اليوم، عن أن النتائج المُعلنة شملت نحو 94.4 من النتائج الشاملة، موضحًا، بأن المفوضية المعنية بالإنتخابات قامت بتنفيذ الإستحقاق الدستوري عن إجراء الإنتخابات الخاص بمجالس المحافظات.

نتائج مجالس المحافظات في العراق

وفي نفس السياق، حصلت المرتبة الأولى بمحافظة بغداد، في حين أن الثانية تمثلت في محافظة نبني، إضافة إلى أن محافظة ائتلاف جاءت في المرتبة الثالثة، هذا وأن محافظة واسط حصدت على أعلى الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات بما وصل عددهم إلى 93837 صوتًا، فيما أن القادسية وصل عدد الأصوات فيها إلى 54488 صوتًا، إضافة إلى أن نبني وصلت عدد الأصوات بمحافظة النجف إلى 42099 صوتًا.

عدد الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق

وأكدت المفوضية، أن محافظة كربلاء وصل عدد الأصوات بها إلى 99166 صوتًا، كما حصلت محافظة صلاح الدين متمثلة في حزب الإئتلاف على المرتبة الأولى التي وصل عدد الأصوات بها إلى 122305 صوتًا، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي جاء في المرتبة الثانية وبلغ عدد الأصوات بها إلى 127938 صوتًا، فضلاً عن أن الإنتخابات جاءت محادية بشكل كبير لجميع المتقدمين من المجالس، على أن تم فرزها بشكل دقيق.