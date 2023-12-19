بالأسماء pdf | رسميًا الإعلان عن كشوف نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023

تم الإعلان رسميًا عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023، مع العلم بأننا عبر جريدة البديل الإخبارية سوف نوفر لكم الرابط الرسمي الذي عن طريقه سوف تتمكنوا من معرفة الأسماء الناجحة في الانتخابات وفقًا لجميع محافظات العراق بشكل كامل، وبالتالي فقد كل ما يتطلب منك أن تقوم بالتعرف على هذه التفاصيل عبر النقاط التالية التي سوف يتم سردها بشكل كامل في المقال كما هو موضح لكم في الآتي.

كشوف نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023

بشرى سارة لجميع المقبولين، تم الإعلان رسميًا عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023، بالأسماء والكشوفات بصيغة pdf، وبالتالي فقد يمكننا أن نقصر عليكم الكثير من الوقت والتعرف على الأسماء من ضمن الصور التي تم الحصول عليها في هذا الملف المرفق في الآتي:

ظهرت نتائج الأحزاب التي تم قبولها في الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات في العراق، مع العلم أنها تضم أكثر من مدينة مختلفة مثل “الرصفة وديالي وبغداد والقادسية ونينوي” والكثير من المحافظات الأخرى، الذي يمكنك أن تقوم بالحصول عليها عبر الرابط الرسمي الخاص بالملف والتي يتمثل في التالي .. “https://ihec.iq/”.

رابط الاستعلام عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق 2023

يمكنك بكل سهولة الآن أن تقوم بالاستعلام عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق، عن طريق الرابط الرسمي الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات في العراق وذلك عن طريق هذا الرابط “https://ihec.iq/”، ويمكنك بعد ذلك أن تتبع الخطوات بالداخل من أجل أن تقومب بتحميل الملف بكل سهولة.