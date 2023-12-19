الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه الدفعة السابعة

يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه، وهي المنحة التي صادق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مايو الماضي يشمل استحقاق هذه المنحة الفئات غير المنتظمة وأصحاب الحرف، حيث تهدف هذه المبادرة الكريمة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحقيق حياة كريمة لأصحابها، وتقديم يد العون لهم في مواجهة تحديات الحياة يُشير إلى أنه يمكن الحصول على هذه المنحة مرة واحدة فقط، وتعتبر خطوة فعّالة نحو تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي للفئات المستهدفة.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

وفرت وزارة القوى العاملة إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة باستخدام الرقم القومي من خلال سلسلة من الخطوات البسيطة لتسهيل العملية.

يتم ذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة

حيث يتعين عليك النقر على زر الدخول في الصفحة الرئيسية

بعد ذلك، يتوجب عليك اختيار خانة “منحة العمالة غير المنتظمة”.

يلي ذلك إدخال الرقم السري الخاص بك بدقة وملء جميع البيانات المطلوبة في الحقول المناسبة.

بعد ذلك، يكفي النقر على أيقونة “استعلام”، حيث ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة أمامك بشكل فوري

يمكنك الاستعلام عن المنحة عبر الاتصال برقم الخدمة المخصص وهو 142، حيث سيتم توفير جميع التفاصيل التي قد تحتاج إليها عبر هذه الوسيلة أيضا.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023

وحتى الآن، لم تعلن وزارة القوى العاملة عن موعد صرف هذه المنحة بشكل رسمي، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من البحث عن أي معلومات حول هذا الشأن.