رابط سريع.. مظلتي الإعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة+ شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

مظلتي الإعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة هو ما يزيد بحث المواطنين العراقيين عنه مؤخرًا، وذلك بعدما أعلنت الوزارة العراقية للعمل والشؤون الاجتماعية أنه سيعلن عن جميع الأسماء المستحقة للرعاية بصورة رسمية خلال الأيام القادمة، وأكدت الوزارة كذلك بأنه يمكن لكل المواطنين معرفة هذه الأسماء عن طريق موقع مظلتي أو الموقع الخاص بها، ولذا سنتعرف خلال ذلك المقال على كيفية معرفة هذه الأسماء.

مظلتي الإعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة

مظلتي الإعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة، يمكن لأي مواطن الآن الدخول إلى موقع مظلتي الإعانة الاجتماعية الوجبة الجديدة لمعرفة أسماء الأشخاص الذين تشملهم الوجبة الأخيرة، ويتم هذا باتباع بعض الخطوات كما يلي:

الدخول على منصة مظلتي.

النقر فوق عبارة الرعاية الاجتماعية.

اختر بعدها رقم الوجبة الراغب بالاستعلام عنها.

انقر فوق الخيار الواضح أمامك والذي يشير لتحميل الملف المحتوي على كشوفات الأسماء، انتظر بعدها بضع لحظات إلى أن يتم تنزيل الملف في جهازك بصيغة بي دي اف.

وعن طريق رقم هويتك تستطيع معرفة الحالة الخاصة بالطلب سواء تم رفضه أو قبوله.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

أكدت الوزارة العراقية أنه يوجد مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها بالمواطن حتى يستطيع أن يحصل على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية، وتتضمن تلك الشروط كل ما يلي: