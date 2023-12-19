هسة pdf الأسماء | الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023 .. بجميع المحافظات “نينوي-بغداد-كربلاء-الرصفة”

ظهرت اليوم 19 من ديسمبر 2023، نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023 في جميع المحافظات بالعراق، مثل محافظة الرصفة ونينوي وكربلاء وبغداد والكثير من المحافظات الأخرى، ومن أجل معرفة تلك التفاصيل يجب عليك أن تقوم بالتعرف على التفاصيل عبر الموضوعات التي بداخل المقال، وذلك عن طريق الأسطر التالية فضلاً تابعوا معي الأسطر التالية.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023

ظهرت اليوم نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023 في جميع المحافظات ويمكنك أن تقوم بالاستعلام عنها عن طريق التفاصيل التالية، وفقًا للخطوات الآتية:

في البداية يجب عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات في العراق 2023 وذلك عن طريق الرابط التالية “https://ihec.iq/“

أو يمكنك أن تقوم بتحميل الملفات على حسب المحافظات وفقًا للرابط التالية “https://ihec.iq/29239-2/“.

وبالتالي فقد يمكنك بكل سهولة الآن أن تقوم بالنقر على الملفات الخاصة بأسماء الأحزاب التي تم قبولها في الانتخابات وفقًا للملفات التالية.

qadisiyah maysan basra، بمجرد النقر فقط على اسم المحافظة يمكنك أن تحصل على اسماء الأحزاب الخاصة بكل محافظة من ضمن المحافظات التي تم قبولها في الانتخابات.

كشوف انتخابات مجالس المحافظات في العراق 2023

يمكننا عبر موقع البديل الإخباري ان تقوم بالحصول على أسماء الناجحين في انتخابات مجالس المحافظات في العراق 2023، وذلك وفقًا للصور التي سوف يتم سردها لكم في التالي:

بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بالحصول على معرفة الأسماء التي تم قبولها في الانتخابات النهائية بمجالس المحافظات في العراق بكل سهولة عبر موقع البديل الإخباري.