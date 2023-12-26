لو ضاعت أو اتكسرت.. استخراج بدل فاقد بطاقة التموين+ رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة تموين مستعجل

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين يعد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة التموين المصرية للمواطنين، وهي تتم من خلال بوابة مصر الرقمية من داخل المنزل للتسهيل على أصحاب البطاقات لعدم وقف دعم التموين عنهم، ويترتب على تلك الخدمة كذلك توفير جهد ووقت المواطنين خصوصًا وأن البطاقة التموينية لها أهمية كبرى لصرف السلع التموين بواسطتها، فإذا تعرضت للكسر أو الفقد أو التلف عليك استخراج بدل لها بالطريقة التي سنوضحها لك في السطور القادمة.

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين، يمكن للمواطنين الآن استخراج بدل فاقد بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية باتباع بعض الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

قم بالتسجيل بواسطة حسابك المنشأ بالمنصة في السابق.

انقر فوق أيقونة التموين.

اختر الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية من ضمن الخدمات المتوفرة في المنصة.

يتم كتابة العديد من البيانات الخاصة بصاحب بطاقة التموين والتي لابد من مراعاة كتابتها بصورة صحيحة، وتتمثل تلك البيانات فيما يلي: الاسم الكامل. رقم بطاقة التموين. عدد الأشخاص المستفيدين. المديرية. المحافظة. إدارة التموين. مكتب التموين الذي تتبعه.

ينقر صاحب البطاقة بعدها فوق زر موافق ومن ثم يتم إدخال رقم البطاقة التموينية وكتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة واختيار المحافظة والضغط فوق عرض.

يتم بعدها وضع الرقم المسجل باسم مالك البطاقة واختيار الصفحة المخصصة لطلب بدل فاقد لبطاقة التموين.

ويتم بعدها تحديد الطريقة التي سيتم استلام البطاقة من خلالها بعد إصدارها، ويكون هذا عن طريق الشحن لعنوان مقدم طلب او من خلال مكتب التموين.

رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة تموين مستعجل

توفر الوزارة للمواطنين إمكانية استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مستعجل، لكنها تحدد رسوم يجب دفعها للحصول على هذه الخدمة، وتتمثل تلك الرسوم فيما يلي: