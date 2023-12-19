الاستعلام عن اسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 العراق

بعد إتمام عمليات الاقتراع بنجاح في جميع أنحاء العراق، ينتظر الآن آلاف المواطنين العراقيين بفارغ الصبر إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 بشكل رسمي. وقد بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر إجراء انتخابات أعضاء مجلس المحافظات، وهو حدث يأتي بعد توقف دام عشر سنوات وتابعونا بانتظار موعد إعلان النتائج الأولية، مع العلم أننا سنوفر لكمتحديثات دقيقة حول الموعد المتوقع لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات. استمتعوا بمتابعة الفقرات التالية للحصول على أحدث المعلومات والتحليلات.

الفائزون في نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 في العراق

شهدت الأيام القليلة الماضية انطلاق عملية انتخابات مجالس المحافظات داخل العراق لعام 2023، حيث فُتحت أبواب الاقتراع في 15 محافظة اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا يوم الاثنين. وقد شارك في التصويت ما يقارب 17 مليون ناخب عراقي من مختلف التيارات والأطياف، بهدف اختيار أعضاء مجالس المحافظات.

تلعب هذه المجالس دورًا حيويًا في تحديد شكل الحكومة المحلية، خاصة بعد إلغاء تشكيلها في عام 2018 نتيجة للاحتجاجات الشعبية. أُعلنت نسبة المشاركة الناخبة، والتي بلغت 17٪، وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إعلانها الساعة 12:00 ظهرًا. يُشير هذا الرقم إلى التفاعل الكبير من قبل المواطنين في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وتمت عملية الاقتراع دون تسجيل أي مشاكل في جميع مراكز الاقتراع في الخمس عشرة محافظة عراقية، مما يُظهر النجاح والسلاسة التي رافقت هذا الحدث الوطني. ننتظر الآن بفارغ الصبر إعلان النتائج النهائية والتي ستكشف عن الوجوه الجديدة التي ستشكل مستقبل الحكم المحلي في مختلف المحافظات.