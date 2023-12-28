الكل هيقبض ويهيص.. موعد صرف رواتب الموظفين ديسمبر 2023+ أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر

موعد صرف رواتب الموظفين ديسمبر 2023 هو أكثر ما يهم الموظفين الآن خصوصًا بعد إعلان الوزارة عن وجود زيادة بالمرتبات ورفع حد الأجور الأدنى، ولذا فإنهم ينتظرون بفارغ الصبر صرف الرواتب الخاصة بهم ومعرفة التعديلات الحادثة بها وقيمة الزيادة وغير ذلك مما سنتعرف عليه في سطور هذا المقال.

موعد صرف رواتب الموظفين ديسمبر 2023

موعد صرف رواتب الموظفين ديسمبر 2023، لقد تحدد موعد صرف رواتب الموظفين ديسمبر 2023 ليكون بداية من يوم ٢٤ في الشهر، ويكون هذا مع الزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل الرئيس السيسي، ويأتي الجدول الخاص بصرف رواتب شهر ديسمبر كما يلي:

يوم الأحد الموافق لتاريخ ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٣ سيكون اليوم الأول للصرف.

يوم الاثنين الموافق لتاريخ ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٣ سيكون اليوم الثاني للصرف.

يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٣ سيكون اليوم الثالث للصرف.

ويتم بعدها صرف متأخرات الرواتب خلال أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ من ديسمبر.

جدول زيادة الحد الأدنى من الأجور ٢٠٢٣

يرغب العديد من الموظفين بمعرفة قيمة الرواتب الخاصة بهم بعد الزيادة المقررة، وتأتي هذه الزيادة كما يلي:

ستصرف الرواتب الخاصة بالدرجة العليا أو المعادلة لها بمبلغ وقدره ٩ آلاف جنيه.

ستصرف الرواتب الخاصة بدرجة مدير عام بمبلغ وقدره ٧٥٠٠ جنيه.

ستصرف الرواتب الخاصة بالدرجة الأولى والمعادلة لها بمبلغ وقدره ٧ آلاف جنيه.

ستصرف الرواتب الخاصة بالدرجة الثانية والمعادلة لها بمبلغ وقدره ٦ آلاف جنيه.

ستصرف الرواتب الخاصة بالدرجة الثالثة والمعادلة لها بمبلغ وقدره ٥٥٠٠ جنيه.

ستصرف الرواتب الخاصة بالدرجة الرابعة والمعادلة لها بمبلغ وقدره ٥ آلاف جنيه.

ستصرف الرواتب الخاصة بالدرجة الخامسة والمعادلة لها بمبلغ وقدره ٤٥٠٠ جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر

يمكنك صرف المرتب الخاص بك من أي مكان مما يلي: