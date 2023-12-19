Season 5 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة موعد عرض قيامة عثمان الحلقة الجديدة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 141 يتم عرضه اليوم بجودة عالية عبر شاشة قناة اي تي في التركية، حيث أنه من أكثر الموضوعات التي يزداد عليها التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب انتظار فئة كبيرة من الجمهور للحلقة الجديدة من هذا المسلسل، ومن المتوقع أن تحتوي على العديد من الأحداث المثيرة والشيقة وخصوصًا مع اشتعال الصراع ضد أعداء الدولة العثمانية الذين يرغبون في الحد من فتوحاتها، كما أنه ستكون هناك مواجهة بين السيد عثمان والسيد يعقوب وذلك بسبب اكتشاف عثمان خيانته ووجود شكوك حوله و احتمالية تحالف يعقوب مع الأعداء.

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 141

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 141 على شاشة قناة إي تي بي التركية في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين والسودان.

في حين أنه يعرض في تمام التاسعة بتوقيت الرياض والكويت وقطر والعراق.

وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة وسلطنة عمان.

ويتم عرض الحلقة مترجمة على شاشة قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفلسطين، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة

احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 141 تحتوي على العديد من التفاصيل المثيرة والمفاجئة، حيث تشتعل القصة مع تقدم الحلقات وتصبح أكثر آثاره، كما انضم الكثير من النجوم في تركيا إلى هذا العمل الدرامي المميز، ومن أبرزهم النجم التركي بوراك أوزجيفيت، وقد أعرب عن سعادته الكبيرة عندما وجد ردود فعل إيجابية من الجمهور من مختلف أنحاء العالم، وأنه لم يكن يتوقع أن يحقق المسلسل هذا النجاح الباهر، وقد أكد الفنان على أن جميع طاقم العمل بهذا المسلسل يبذل قصار جهده لتقديم عمل فني ينال إعجاب الجمهور.