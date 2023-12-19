لكل مواطن 500 ألف دينار “خطوات تسجيل البطاقة التموينية بالعراق” .. زيادة شهر يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين في العراق خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تسجيل البطاقة التموينية بالعراق حيث تعتبر البطاقة التموينية في العراق من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للكثير من المواطنين للحصول على السلع التموينية والأطعمة الرئيسية بأسعار محانية أسعار مخفضة في ظل غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها جميع البلاد في المنطقة العربي وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات تسجيل البطاقة التموينية بالعراق.

خطوات تسجيل البطاقة التموينية بالعراق

ازدادت عمليات البحث من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين العراقيين خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تسجيل البطاقة التموينية بالعراق حيث تعتبر البطاقة التموينية من المزايا التي تقدمها الحكومة العراقية للكثير من المواطنين في الفترة الماضية وإليكم تسجيل البطاقة التموينية بالعراق.

أولًا قم بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البطاقة التموينية من هنا.

ثم قم بالضغط على استمارة تسجيل البطاقة التموينية.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

ما هي شروط الحصول على البطاقة التموينية في العراق؟

بعد التعرف على تسجيل البطاقة التموينية بالعراق يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة التموينية التي توفرها الحكومة العراقية في السنوات الاخيرة الماضية للحصول على الأطعمة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ومن الشروط اللازمة للحصول على البطاقة التموينية أن المتقدم يجب أن يكون عراقي الجنسية ويسكن في العراق بصورة دائمة ، كما يجب تقديم شهادة بطالة وجميع المستندات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ووثيقة الزواج ، ويجب تقديم ما يثبت محل السكن الحالي مثل عقد الإيجار أو فاتورة المياة أو الكهرباء.