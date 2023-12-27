تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي.. حافز دعم مادي للقطاع الخاص+ التحديات التي تواجه حافز

حافز دعم مادي للقطاع الخاص أعلنت عنها وزارة التعاون الدولي، وتعد منصة متكاملة تربط شركاء التنمية ومختلف الشركات في القطاع الخاص، وذلك من أجل الاستفادة من التمويلات التنموية الصغيرة والدعم الفني والاستشارات وغيرها، ولهذا يبحث الكثير من الأشخاص عن حافز دعم مادي من أجل الاستفادة من كافة الخدمات المميزة التي تقدمها، وسوف نوضح ذلك في التالي.

حافز دعم مادي للقطاع الخاص

يعد حافز دعم مادي للقطاع الخاص إحدى الخدمات التي تقدمها منصة حافز الإلكترونية، حيث تعد منصة حافز منصة متكاملة تربط بين الشركاء والمؤسسات الدولية والحكومية المختلفة، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال المحلي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والربط بين كل تلك المؤسسات وتوفير كافة التمويلات المتاحة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاستثمار بين كل تلك الأطراف.

إطلاق منصة حافز للقطاع الخاص

حرصت الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تمكين القطاع الخاص في الدولة، حيث قامت بعقد مؤتمر اقتصادي موسع عام 2022 يشمل كل من القطاع الخاص وشركاء التنمية، وذلك من أجل طرح العديد من التوصيات والتحديات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص بالخدمات التي يوفرها شركاء التنمية، ولهذا حرصت وزارة التعاون الدولي على تنظيم العديد من ورش العمل مع الشركات الذين يوفرون الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص.

التحديات التي تواجه حافز

يواجه حافز العديد من التحديات التي تعمل على منع استفادة القطاع الخاص من خدمات الشركاء، وأهم تلك التحديات في الآتي: