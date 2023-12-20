من هنـــا ورايح 100 جنية لكل مواطن!! نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024

يتساءل الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية عن كم يبلغ نصيب الفرد على التموين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين يبلغ 50 جنيه لأول أربع أفراد على البطاقة ويحصل الفرد الخامس على 25 جنيه وكذلك بقية الأفراد على بطاقة التموين ، ومن الجدير بالذكر أنه تم توفير السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا يتم دفعها نقديًا وتحصل الاسرة 4 أفراد على 2 كيلو سكر ، وخلال السطور التالية نكشف عن كم يبلغ نصيب الفرد على التموين.

كم يبلغ نصيب الفرد على التموين؟

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية وخاصة مع اقتراب موعد صرف تموين شهر يناير 2024 عن كم يبلغ نصيب الفرد على التموين حيث يبلغ نصيب الفرد 50 جنيهًا يحصل بها على زجاجة زيت واحدة سعة 800 مللي و كيلو جرام واحد من السكر ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية ، وطمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المواطنين في وجود مخزون هائل من السكر تم استيراده من الخارج يكفي المواطنين حتى شهر أبريل 2024.

موعد صرف تموين شهر يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية عن موعد صرف تموين شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير القادم ، ويتم توفير السلع الغذائية باسعار مخفضة في منافذ وزارة التموين ، كما أكدت وزارة التموين أن جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين لا صحة لها وأن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيهًا فقط.