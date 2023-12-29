أنها تقترب.. وقت امتحانات نصف السنة العراق+ الإجازات الرسمية في العراق

وقت امتحانات نصف السنة العراق سوف نوضحه من خلال هذا المقال حيث تعتبر امتحانات نصف العام من الأمور التي ينتظرها كافة الطلاب وأولياء الأمور في العراق وبالتحديد بعد أن أوضحت وزارة التعليم العراقية مواعيد الاختبارات الخاصة بنصف العام في كافة المراحل التعليمية وذلك بغرض تحديد مستويات الطلاب في المواد الدراسية التي قاموا بتعلمها على مدار شهور الدراسة.

وقت امتحانات نصف السنة العراق

وقت امتحانات نصف السنة العراق، أوضحت وزارة التعليم كافة المعلومات الخاصة بمواعيد بداية الامتحانات لنصف هذا العام والتي من المقرر أن تبدأ منذ يوم 27 من شهر يناير للعام المقبل 2024 وتنتهي في يوم 9 من شهر فبراير لنفس العام حيث قامت الوزارة بتوضيح كل ما يخص الامتحانات في كافة المراحل التعليمية وذلك من أجل التهيئة للاستعداد لها بشكل جيد ومن ثم البدء في استقبال الطلاب لتأدية الاختبارات.

كيفية استعداد وزارة التعليم للامتحانات في العراق

تفرض الوزارة وضع الاختبارات من المواد المقررة في المناهج الدراسية.

تحدد الوزارة كذلك الهدف من الاختبارات وهو قياس استيعاب الطلاب للمواد المدروسة.

تلزم الوزارة الطلاب بالالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها من قبل الوزارة.

تحرص الوزارة على وضع أسئلة واضحة وغير معقدة للطلاب.

الإجازات الرسمية في العراق

في النقاط التالية سوف نوضح لكم كافة المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية في دولة العراق وذلك كما يلي: