يا فرحك يا سعدك بجد “نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024 بالزيادة” .. هتاخد تموين بعدد شعر راسك

يبحث الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024 بالزيادة حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الكثير من الأخبار التي تفيد زيادة تموين شهر يناير 2024 ، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان خاص عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” توكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول صرف تموين شهر يناير 2024 بالزيادة ، وخلال السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل حول نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024 بالزيادة.

نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024 بالزيادة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم صحة الاخبار المتداولة مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024 بالزيادة ، وأكدت أن نصيب الفرد على التموين في شهر يناير 2024 ثابت بقيمة 50 جنيه لا زيادة فيه ، ويحصل المواطن على زجاجة زيت واحد وكيلو سكر واحد وذلك بأسعار مخفضة توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفير الكثير من السلع الغذائية مثل المكرونة والملح والصلصة والزيت والسكر والتونة على بطاقة التموين ويمكن الحصول عليها بأسعار مخفضة.

كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

بعد معرفة نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024 بالزيادة يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية اضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية عن طريق الخطوات التالية.