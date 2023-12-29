اقوى المسلسلات المصرية.. مسلسل العودة الحلقة الجديدة+ مواعيد عرض مسلسل العودة

مسلسل العودة الحلقة الجديدة يبحث عنه الكثير من محبي ومتابعي هذا المسلسل حيث والذي تم عرضه مؤخرًا على منصة watch it وكان المسلسل قد تم عرضه أيضًا على التليفزيون من خلال قناة dmc ومن حينها لاقى المسلسل قبول كبير للغاية بين المشاهدين وذلك لما تدور حوله قصة المسلسل التي تحمل عنصر من التشويق والإثارة في عرض الأحداث.

مسلسل العودة الحلقة الجديدة

مسلسل العودة الحلقة الجديدة، تدور أحداث مسلسل العودة حول قصة تقع في صعيد مصر تتمثل في تعرض شقيق آدم الذي يقوم به الفنان شريف سلامة إلى الاختفاء مما يضطره إلى العودة بلدته الرئيسية في الأقصر للبحث عن سبب اختفاء شقيقه في أجواء غامضة وخلال هذه الأثناء يعود مرة أخرى إلى قصة حبه القديمة ومن ثم تبدأ الأحداث في عرض تشويقي لهذه القصة.

أبطال مسلسل العودة

يعتبر مسلسل العودة من المسلسلات التي تعرض أحداث تدور في صعيد مصر ويقوم ببطولة هذا المسلسل عدد من النجوم المصرية اللامعة من بينهم النجم شريف سلامة والنجمة الشابة تارة عماد وحمزة العيلي والنجم وليد فواز بمشاركة كل من الفنانة بسنت شوقي وعصام السقا ومحمد رزق وغيرها من النجوم، والجدير بالذكر أن المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وكانت شركة أروما هي من أنتجت هذا العمل برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل العودة

يتم عرض مسلسل العودة على القناة التلفزيونية dmc وذلك بشكل يومي الساعة الثامنة مساءًا ويتم اعادة المسلسل مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا ومرة أخرى في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يتم عرض هذا المسلسل كذلك بشكل يومي على منصة watch it.