جدول مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة مجانًا .. تعرف على موعد مباراة الأهلي والأرواوا

تزامنًا مع خسارة النادي الأهلي المباراة الماضية أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يبحث الكثير من جماهير النادي الأهلي عن جدول مباريات الأهلي القادمة حيث من المرتقب أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع ، حيث يلتقي النادي الأهلي بنظيره أوراوا الياباني وذلك يوم الجمعة القادمة وخلال السطور التالية نكشف عن جدول مباريات الاهلي القادمة

جدول مباريات الأهلي القادمة

يترقب جميع جماهير النادي الأهلي في كل مكان عن جدول مباريات الاهلي القادمة حيث من المحدد أن تقام مباراة الأهلي و أوراوا يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر 2023 لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية بينما تقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي الانجليزي و فلومينيسي البرازيلي في نفس اليوم على ملعب الجوهرة ، ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه الأول في البطولة على حساب نادي الاتحاد السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد اوراوا والقنوات الناقلة

بعد معرفة جدول مباريات الأهلي القادمة يبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي القادمة أمام أوراوا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة SSC السعودية والتي تقوم ببث جميع مباريات كأس العالم للأندية بجودة عالية ، وتقام مباراة الاهلي القادمة ضد اوراوا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة ومن المتوقع أن يعود النادي الاهلي بعدها إلى مبارياته في الدوري المصري يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري أمام سيراميكا كليوباترا