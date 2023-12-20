لجميع المحافظات “تحميل استمارة الشهادة الاعدادية 2024” مش هتدخل الامتحان من غيرها

بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عن تحميل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحان الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم ، كما من الضروري الحصول على البريد الإلكتروني للطالب من المدرسة حتى يتمكن من تحميل استمارة الشهادة الاعدادية 2024.

تحميل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

يبحث الكثير من طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الاعدادية عن كيفية تحميل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وتسليمها إلى المدرسة قبل موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية حيث يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتباع الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني للطالب وتحصل عليه من المدرسة.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات الشخصية للطالب ورقم الهاتف.

ثم قم بتحميل الصورة الشخصية للطالب.

ثم اضغط على تحميل الاستمارة.

يتم طباعة الاستمارة بعد ذلك وتسليمها للمدرسة قبل بداية الامتحانات.

موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024

بعد معرفة خطوات تحميل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 يبحث جميع الطلاب عن موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 وذلك يوم السبت الموافق 18 يناير 2024 وتستمر امتحانات الشهادة الاعدادية حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، ويجتهد جميع طلاب الشهادة الاعدادية بالمذاكرة والمراجعة خلال الفترة الأخيرة للاستعداد للامتحانات بصورة جيدة.