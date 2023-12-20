مسلسل المؤسس عثمان 141 \\ الحلقة بدأت بخناقة عثمان ويعقوب وكمين كاراجيلاسون لأورهان ومحمد|| أحداث الحلقة الجديدة حالا

مسلسل المؤسس عثمان 141 يبحث عنه كثير من محبي وعشاق مشاهدة هذا المسلسل الذي يتم عرضه بطريقة مترجمة على كثير من القنوات التي تعمل على نقل هذا المسلسل حيث يعتبر هذا المسلسل من الأعمال الشيقة التي تدور حول أحداث تاريخية مميزة للغاية ويقوم ببطولته مجموعة لامعة من النجوم التركية وتقوم بإنتاجه شركة بوزداغ.

مسلسل المؤسس عثمان 141

يعد مسلسل المؤسس عثمان واحد من المسلسلات التركية المميزة التي من المقرر عرضها في يوم 20 من شهر ديسمبر من العام الجاري ويحمل المسلسل أحداث ممتعة وشيقة للغاية وتتضمن الحلقة 141 من المسلسل أحداث مختلفة من بينها تعرض السيد علاء الدين للإصابة والإيقاع بالسيد كارجيلاسون في فخ كبير وغيرها من الأحداث الأخرى التي سيتم عرضها في هذه الحلقة بأسلوب مشوق للمشاهدين.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان بشكل أسبوعي وبالتحديد في يوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً وفق لتوقيت مكة المكرمة ويتم عرضه في تمام الساعة السابعة مساءًا وفق لتوقيت القاهرة ويتم عرضه على مجموعة مختلفة من القنوات.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يتم إذاعة مسلسل المؤسس عثمان على عدد من القنوات التليفزيونية وذلك على كل من القمر الصناعي ترك سات والقمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وذلك كما يلي:

عرض المسلسل على القمر الصناعي ترك سات

تردد القناة: 11628.

معدل الاستقطاب أفقي.

الترميز: 27500..

الجودة: HD.

التصحيح: 5/6.

عرض المسلسل على القمر نايل سات

تردد القناة: 12034.

التصحيح: ¾.

الاستقطاب افقي.

الترميز 27500.

عرض المسلسل على القمر الصناعي عرب سات