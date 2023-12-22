“وزارة العمل والشؤون العراقية” تٌوضح المشمولين في الرعاية الاجتماعية وكيفية التقديم في الوجبة الأخيرة

المشمولين في الرعاية الاجتماعية، لقد زادت في الآونة الأخيرة طرق البحث عن الخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل الحكومات للافراد في مختلف بلدان العالم، لتوفير الراحة والأمان للفئات الغير قادرة على العمل بسبب الشيخوخة او العجز ويرجع ذلك الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ومن هنا يكثر البحث عن الخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد الأفراد على تحمل هذه الظروف الاقتصادية ومن بينها المشمولين في الرعايه الاجتماعيه.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الشمول في الرعاية الاجتماعية هي خدمة مقدمة من وزارة العمل العراقية للكثير من الفئات المستحقة للدعم الحكومي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة ومنهم:

العاجزين عن العمل بسبب الشيخوخة والبالغ عمرهم أكثر من 65 عام.

كما تشمل الرعاية الاجتماعية ذوي الاعاقات المختلفة من الشلل الدماغي والشلل الرباعي وغيرها من أنواع العجز وتقدم لهم الخدمة من عمر يوم.

التقديم في خدمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لا شك أن هذه الخدمة الاجتماعية كغيرها من الخدمات يجب توافر شروط معينة لمستحقيها كما يجب إثبات هذا الاستحقاق عن طريق الخضوع للكشف الطبي ، أو تقديم الأوراق اللازمة لإثبات استحقاقه، أما عن طريقة التقديم في خدمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية فيجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة العمل العراقية.

انقر على قسم الرعاية الاجتماعية والدعم الاجتماعي.

إدراج البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم رباعي ورقم الهوية وغيرها من البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

بعد الانتهاء من تقديم الطلب ابحث في الأسماء المدرجة على قائمة الشمول في الخدمة الاجتماعية والتي تظهر عادة في هيئة ملف pdf.

ختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في الرد عن استفساركم عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية.