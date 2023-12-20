جميع الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل “هنـــا” وفقًا لقرارات وزارة التعليم المصرية

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل حيث من المحدد أن يقوم جميع طلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائى حتى الصف الثاني الثانوي بعمل الموضوعات البحثية التي أعلنت عنها جميع مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية وتسليمها في الوقت المحدد ليتم احتساب درجاتها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل.

الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل حيث يجب تكوين مجموعة بحثية من الطلاب لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب ويجب تقديم المشروعات البحثية لكل مجموعة قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين ويتم الحصول على 50 درجة لا تضاف للمجموع ولكن يجب تسليم المشروعات البحثية لضمان دخول امتحان الفصل الدراسي الأول وإليكم بعض الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل.

مشروعات الطاقة الشمسية بأسوان.

مشروع عملاق الغاز المصري “حقل ظهر”.

إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

استراتيجية تنمية سيناء “أرض الفيروز”.

المشروعات القومية ودورها في معالجة البطالة.

مبادرة حياة كريمة في المحافظات المصرية.

ما هي شروط تقييم الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل؟

بعد التعرف على الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل التي أعلنت عنها المديريات التعليمية في جميع المحافظات العراقية يبحث الطلاب عن الشروط التي يجب مراعاتها أثناء عمل المشروعات البحثية حيث يجب ربط موضوعات المشروعات البحثية بالمواد الدراسية حيث يجب اختيار موضوع البحث لكل مجموعة بالتعاون مع معلم المادة.