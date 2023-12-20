منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 | كشوفات المشمولين بالدعم الاجتماعي بالعراق

يتساءل مستفيدي الدعم الاجتماعي في العراق الآن عن رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من أجل التعرف على المشمولين الجًدد في هذا البرنامج، وبعد توقف منصة مظلتي لغرض الصيانة، بحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الرعاية الاجتماعية وهل البرنامج انتهي أم لا؟ ومتى تنزل الوجبة الأخيرة، كل هذا نوضحه لكم بتقرير اليوم.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

منصة مظلتي هي المسؤولة عن تحديد المشمولين في برنامج الحماية الاجتماعية، حيث الأسماء الجدد لكل وجبة، وتخضع المنصة الآن للصيانة، وبرنامج الرعاية ما زال قائم ومستمر وقريبًا سيتم الإعلان عن الأسماء الجديد المشمولين في الوجبة الجديدة، حيث الوجبة السابعة، والجدير بالذكر أم المستحقين في الرعاية الاجتماعية وصل عددهم الآن إلى 7 مليون وحوالي 400 ألف فرد، حيث عملت الوزارة جاهدة على زيادة سعة المشمولين وليس رفع سقف الإعانة المقدمة، وللعلم أن مبلغ الإعانة يبدأ من 125 ألف دينار عراقي ويصل حتى مبلغ 325 ألف دينار حسب تركيبة الأسرة.

رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بعد تجهيز كشوفات المشمولين بالوجبة السابقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث التدقيق قائم لاختيار الأسر الهشة والتي أسفل خط الفقر، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن المشمولين بالرعاية، حيث ستكون خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد على النحو التالي: