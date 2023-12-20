بدون استنثناءات خالص “قيمة الزيادة في معاشات شهر يناير 2024” وصلت لـ 400 جنية للمواطن

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات خلال الأيام الماضية عن الاستعلام عن قيمة الزيادة في معاشات شهر يناير 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن زيادة الحد الادنى للمعاشات بزياد قيمتها 195 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الادنى للمعاش حيث ارتفع الحد الادنى للمعاشات ليصل إلى 1300 جنيهًا، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق الحد الادنى للمعاشات بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول الاستعلام عن قيمة الزيادة في معاشات شهر يناير.

خطوات الاستعلام عن قيمة الزيادة في معاشات شهر يناير 2024

ازدادت عمليات البحث من قبل أصحاب المعاشات في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام عن قيمة الزيادة في معاشات شهر يناير 2024 وذلك بعد الإعلان رسميًا من قبل الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن زيادة الحد الادنى للمعاشات خلال شهر يناير 2024 ليصل إلى 1300 جنية ، بينما يزداد الحد الأقصى للمعاشات ليصل إلى 10 آلاف جنيهًا مصريًا ويمكن الاستعلام عن قيمة زيادة معاشات شهر يناير 2024 من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للمعاشات عن طريق الرقم القومي.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد الاستعلام عن قيمة الزيادة في معاشات شهر يناير يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير القادم وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ويستمر صرف معاشات شهر يناير لمدة 5 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم تبكير زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر يناير بدلًا من تطبيقة في شهر يوليو 2024 وذلك في ظل غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة.