موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية + جدول الامتحانات لجميع الصفوف

يبحث الكثير من أولياء الأمور لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية عن موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي يوم 13 يناير 2024 وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 18 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن جميع المديريات التعليم على مستوى الجمهورية قد أعلنت عن جدول امتحانات الترم الاول للصفوف الابتدائية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية.

موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول ، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي في جميع المدارس والمراكز على مستوى الجمهورية حيث تبدأ امتحانات الصفوف الابتدائية يوم 14 يناير 2024 وتنتهي جميع امتحانات سنوات النقل يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

موعد اجازة نصف العام 2024

بعد معرفة موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية اجازة منتصف العام وذلك يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر اجازة منتصف العام لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تستعد بكل جهودها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لتيسير العملية الامتحانية على جميع الطلاب.