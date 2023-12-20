تردد قناة الفجر الجزائرية نايل وعرب سات لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 والحلقات القادمة

يبحث المشاهدين الآن عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141، ويتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية كل أسبوع باللغة العربية يوم الخميس، ولهذا يبحث متابعي المسلسل عن تردد قناة الفجر الجزائرية من الآن، بحيث يتمكنوا من متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل، ونذكر لكم تردد القناة وطريقة التثبيت لمتابعة حلقات المسلسل الجديدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

البحث في هذه الساعات قائم الآن عن تردد القناة من أجل متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 من المسلسل، وتتوفر القناة على القمر الصناعي نايل سات وأيضًا عرب سات، بحيث توفر محتواها للمواطنين على القمرين، وتأتي الإحداثيات للقناة على النحو التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 5000.

معامل التصحيح للخطأ 5/6.

استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية

تتمكنوا من متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، حيث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 الجديدة والحلقات القادمة على قناة الفجر الجزائرية من خلال تثبيت تردادتها المختلفة بالسير على الخطوات التالية: