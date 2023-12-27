“بنك مصر” يُطلق شهادة الاختيار ذات العائد التراكمى.. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات (التفاصيل الكاملة)

‏شهادات بنك مصر، بنك مصر من أكبر بنوك جمهورية مصر العربية تم طرح مجموعة كبيرة جداً من الشهادات المميزة من خلال البنك شهادات ادخارية يقبل عليها عدد كبير جداً من العملاء من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حريصين على الاستمتاع بكل مميزات الشهادات ونظراً لاختلاف كل شهادة عن الأخرى وأيضاً مميزاتها سوف نستعرض مجموعة من شهادات بنك مصر.

‏شهادات بنك مصر

‏يقوم بنك مصر يقوم بطرح كل ما هو جديد وطرح أكبر شهادات الادخار المميزة ومن أهمها الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري وتتمثل فيما يلي:

‏الشهادة مخصصة للأشخاص الطبيعيين.

‏فترة الشهادة ثلاث سنوات متتالية.

‏القيمة الخاصة بشراء الشهادة 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

‏الشهادة يمكن الحصول على جزء من ثمنها أو كله بعد مرور ستة أشهر من المدة الزمنية وأيضاً يتم الحصول على المبلغ المالي وفقاً لمجموعة من القواعد الموضوعة من البنك.

‏العائد الخاصة بشهادة يكون شهر ولكنه يكون متغير وفقا للإحصائيات.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمى

‏الشهادة مخصصة لكل شخص طبيعي في جمهورية مصر العربية.

‏المدة الخاصة بالشهادة خمس سنوات أو 10 سنوات على حسب اختيار العميل.

‏الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

‏معنى العائد الخاص بالشهادة فهو عائد متراكم يحصل عليه العميل فقط بعد انتهاء مدة الشهادة على حسب ما تم اختياره في البداية ولكن يمكن أي شخص أن يحصل على قيمة الشهادة وفقاً للقواعد بعد مرور 12 شهر من مدتها.

‏يمكن الحصول على قرض بضمانها.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

‏أيضا الشهادة مخصصة لكل شخص طبيعي في.

‏مدة الشهادة تصل إلى سبع سنوات تقريباً.

‏أقل مبلغ يمكن من خلاله شراء الشهادة هو 750 جنيه مصري ومضاعفاتها.

‏ختاما لموضوعنا شهادات بنك مصر تم تناول بعض الشهادات بكل التفاصيل الخاصة بها ومميزاتها أيضاً.