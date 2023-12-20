بمقدم خيالي “معاك لحد 4 يناير 2024” سارع في التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي

تم الإعلان عن “الإعلان 18” كخطوة هامة نحو تعزيز الإسكان في مصر، وهو يوفر فرصًا جديدة للمواطنين لتحقيق حلم السكن المناسب، يأتي هذا الإعلان كتكملة للإعلان رقم 16، ويحدد مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023.

شقق الإسكان الإجتماعي

بدأت فترة التقديم في 3 ديسمبر 2023، وتستمر حتى 4 يناير 2024، مما يتيح للمواطنين الراغبين في التملك الاجتماعي الفرصة للتقديم بدون عجلة، يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم عبر موقع الصندوق الرسمي cservices.shmff.gov.eg.

خطوات التقديم تشمل تسجيل الدخول على موقع الصندوق ودعم التمويل العقاري، اختيار الوحدة المناسبة، إنشاء حساب جديد باستخدام المعلومات الشخصية، تعبئة المعلومات الضرورية، قراءة الشروط للمشروع المرغوب في التقديم عليه، سداد مقدم الحجز المطلوب، وتأكيد الحجز بعد السداد.

بجانب فتح باب التملك الاجتماعي، تم الإعلان عن طرح شقق في مشروعات جديدة مثل “دار مصر العبور 2023″، وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح 20044 وحدة سكنية في مشروعات متنوعة، في إطار جهود تعزيز الإسكان للمواطنين.

تم تحديد أسعار الشقق بأن تكون مدفوعة على مدى 36 شهرًا، مع دفعة أولى تصل إلى 6000 جنيه، وسداد باقي المبلغ بدفعات ربع سنوية، يطلب من المتقدمين دفع مقدم جدية الحجز بقيمة 6000 جنيه.

شروط الحجز تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري هو 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوجين، وتنص الشروط أيضًا على عدم السماح بالتقديم لأكثر من وحدة سكنية.