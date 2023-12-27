“نيابة المرور” تُوضح خطوات سداد الاستعلام عن قيمة المخالفات المصرية.. سداد مخالفات المرور 2023 أونلاين

الاستعلام عن قيمة المخالفات المصرية، قامت نيابة المرور بتوفير موقع إلكتروني لتسهيل الأمور على الأشخاص من راكبي السيارات حتى يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة برخصة القيادة ورخصة السيارة أيضاً ويمكن أن يتم القيام بالاستعلام ودفع كل الرسوم دون التعرض إلى أي مسألات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص وسوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن قيمة المخالفات المصرية.

الاستعلام عن قيمة المخالفات المصرية

‏سوف نتعرف على الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها أن يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية ويتم تسديدها بسهولة كبيرة:

‏يتم أولا الدخول على موقع الرسمي نيابة المرور من هنا.

‏اختيار الأيقونة الخاصة ببيانات المرور.

‏القيام بالاستعلام عن المخالفات الخاصة بالسيارة ورخصة القيادة.

‏إدخال الأرقام الخاصة بلوحة السيارة وبعد ذلك يتم الضغط على عرض المخالفات.

خطوات سداد مخالفات المرور 2023 أونلاين

‏كما ذكرنا في السابق ان نيابة المرور حرصت على توفير الوقت والجهد على جميع راكبي السيارات ونظراً لهذا الأمر قامت بتوفير الموقع الإلكتروني الخاصة لكي يتمكن كل شخص لديه سيارة أن يستعلم عن المخالفات الخاصة به ويمكن أن يتم تسديد الرسوم الخاصة بالمخالفات بشكل إلكتروني كالتالي:

‏أولا يتم الدخول على الموقع الخاص بالنيابة المرور من هنا.

‏بعد ذلك يتم إدخال البيانات بشكل صحيح من أهم البيانات الاسم الخاص بالشخص مالك السيارة بشكل رباعي.

‏إدخال الرقم الخاص بلوحة السيارة وأيضاً العنوان التفصيلي لمالك السيارة.

‏يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة سواء ال ATM أو فوري أو المحافظة الإلكترونية.

‏يمكن لأي شخص أن يقوم بتقديم التظلم إذا كانت المخالفة غير صحيحة من خلال الموقع الإلكتروني أيضاً بسهولة كبيرة ولكن يجب أن يعلم أن هناك بعض المخالفات لا يمكن التظلم فيها.

‏ختام لموضوعنا الاستعلام عن قيمة المخالفات المصرية تم تناول جميع المعلومات الخاصة بكيفية الاستعلام وأيضاً طريقة دفع المستحقات.