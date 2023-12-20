كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن “عبر الرابط الرسمي moi.gov.eg/Account/Login”

تعلن وزارة الداخلية عن بدء فترة التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023، حيث تستقبل الوزارة طلبات الراغبين في الالتحاق بهذا المعهد من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت، يأتي هذا الإعلان لفتح الباب أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للاستفادة من فرصة التدريب في مجال الأمن.

كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن

وفقًا للتفاصيل الواردة في الإعلان، يمكن للراغبين في التقديم القيام بذلك عبر زيارة مقرات معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب في مختلف المحافظات.

كما يفتح باب التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://secassis.moi.gov.eg

لضمان سير عملية التقديم بسلاسة، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:

زيارة مقرات معاهد التدريب الشرطية.

الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت.

الدخول إلى خدمات معهد معاوني الأمن من الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للتقديم.

إدخال جميع البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن للالتحاق ببرنامجه لعام 2024