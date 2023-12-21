جهز ورقك.. وحدات سكنية لمحدودي الدخل+ شروط حجز وحدات سكنية لمحدودي الدخل

وحدات سكنية لمحدودي الدخل يبحث عنها الكثير من المواطنين ممن يصنفون في فئة محدودي الدخل حيث وفرت وزارة الإسكان شقق ووحدات سكنية مخصصة لهذه الفئة وذلك وفق طرح مشروع الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

وحدات سكنية لمحدودي الدخل

وحدات سكنية لمحدودي الدخل، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي في الأيام المقبلة إلى طرح مجموعة من الوحدات السكنية الحديثة والتي تلائم فئة محدودي الدخل تحت مسمى سكن لكل المصريين والتي تعتبر من الفرص الرائعة التي ستوفر وتتيح فرصة تملك وحدات سكنية لكل مصري وذلك بنظام القسط الشهري ووفق مجموعة من الشروط.

مساحة وحدات سكنية لمحدودي الدخل

من المقرر أن يتم طرح الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل من المصريين وذلك بمساحة تبدأ من 75 متر وتصل إلى 90 متر وذلك بأسعار تتراوح ما بين 350 إلى 450 ألف حيث يختلف سعر الوحدة السكنية وفق لاختلاف المدينة التي ستطرح بها وذلك المساحة التي تشتمل عليها الوحدة السكنية وغيرها من المعايير الأخرى.

شروط حجز وحدات سكنية لمحدودي الدخل

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل وفيما يلي أبرز هذه الشروط: