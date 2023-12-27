اطلع عليها.. تعرف على موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب 2024

‏إجازات العام الجديد في المغرب، قامت وزارة التربية والتعليم بدولة المغرب بالإعلان عن موعد الأجازات الخاصة بالعام الجديد وذلك لأن الأمر من الأمور الهامة جداً بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور حتى يتمكنوا من التعرف على سير العام الدراسي الجديد والخطط الزمنية الخاصة بهم ونظراً لأن الأمر مهم بالنسبة للعديد من الأشخاص سوف نتعرف على إجازات العامل الجديد في المغرب.

‏إجازات العام الجديد في المغرب

‏نظراً لأن الأجازات الرسمية هي واحدة من الأمور التي يفضلها الطلاب بشكل كبير جداً لأنها تجعلهم ياخذون قسطاً من الراحة من الدراسة والمذاكرة يبحثون عنها بشكل مستمر ونظراً لأن الأمر مهم يسبب سعادة كبيرة للطلاب دعونا نتعرف على الأجازات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة في دولة المغرب.

‏يوم 1 يناير هو يوم إجازة رأس السنة.

‏ بعد ذلك تأتي أجازة عيد الفطر مدتها ثلاث أيام.

‏بعدها بمدة شهرين تأتي أجازة عيد الأضحى المبارك مدتها أربعة أيام.

‏عطلة منتصف العام الدراسي والتي سوف تقوم بدايتها يوم 24 يناير وسوف تنتهي هذه الإجازة يوم 28 يناير

‏العطلة البنية رقم ثلاثة وتقوم بدايتها يوم 10 مارس وحتى 17 مارس

‏ عطلة بينية رقم 4 وتكون بدايتها ‏24 أبريل وحتى خمسة مايو .2024

جدول أيام العطل المؤقتة في المغرب ٢٠٢٤

بعد ان تم تناول مجموعة من العطلات الرسمية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم يتم التعرف على الأجازات المؤقتة التي تأتي بصورة مستمرة في العام الدراسي ومنها:

العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

عطلة نصف العام الدراسي وتكون بدايتها الثالث من أكتوبر حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبر.

أما الاجازة الكبرى وهي نهاية العام سوف تكون بدايتها من يوم السادس عشر من يناير وحتى اليوم الموافق ٢٠ أغسطس لعام ٢٠٢٤.

ختاماً لموضوعنا ‏إجازات العام الجديد في المغرب لقد استعرضنا كل ما يتعلق بتفاصيل الإجازات في دولة المغرب.