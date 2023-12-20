الخير هيعم ويزيد على الكل قريب خالص “زيادة الحد الأدنى للمعاشات” بنسبة 500 جنية

تزامنًا مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات وفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات وذلك بداية من شهر يناير 2024 حيث تم زيادة الحد الأدنى المعاشات ليصل إلى 1300 جنيه ، وتم تبكير موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليتم زيادته في يناير 2024 بدلًا من شهر يوليو 2024 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ، كما تم زيادة قيمة الاشتراك التأميني كما تم زيادة الحد الادنى للاشتراك التأميني ليصل إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه وذلك وفق قانون المعاشات والتأمينات بزيادة الحد الادنى للمعاشات مع بداية كل عام ميلادي بنسبة 15% ، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم زيادة المعاشات في شهر سبتمبر الماضي وفق قرار رئيس الجمهورية وذلك لمساندة جميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتحملها الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة الماضية.

موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أبعد الاستعلام عن حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات وتستعد الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات خلال الفترة القادمة لصرف معاش شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة ويتم صرف معاش شهر يناير يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ويستعد جميع أصحاب المعاشات لصرف معاش يناير القادم من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري.